A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai apresentar uma exposição à FIFA para que o castigo de Cristiano Ronaldo, pela expulsão frente à República da Irlanda, não exceda um jogo de suspensão, segundo apurou o Maisfutebol.

O objetivo federativo é de que o capitão da Seleção Nacional esteja disponível para o arranque do Mundial 2026, caso Portugal confirme o apuramento na receção à Arménia, no Estádio Dragão.

Caso Portugal se qualifique este domingo, no Porto, o próximo jogo oficial da Seleção será apenas o primeiro da fase final do Mundial. Ou seja, só no caso de Ronaldo lhe ver aplicado apenas um jogo de castigo é que não irá falhar o início da competição.

A defesa do jogador conta com o envolvimento direto do presidente da FPF, Pedro Proença, e assenta em três pontos: o clima de pressão antes do jogo criado pelo selecionador da República da Irlanda, o facto de o lance não revelar particular violência e a ausência de antecedentes do capitão, que nunca tinha sido expulso em 225 internacionalizações por Portugal.

A FPF já foi notificada pela FIFA para a instauração do processo disciplinar ao avançado português, que deu uma cotovelada no defesa irlandês Dara O’Shea, tendo visto o cartão vermelho direto na segunda parte do jogo de qualificação para o Mundial, que resultou numa derrota por 2-0 em Dublin.

Ronaldo foi dispensado na sexta-feira dos trabalhos da Seleção e não irá assistir ao jogo frente à Arménia, como revelou o Roberto Martínez este sábado na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que tem início marcado para as 14 horas deste domingo.