Numa extensa entrevista, Cristiano Ronaldo criticou Erik ten Hag, técnico do Manchester United. O internacional português revelou não respeitar o neerlandês porque este não o respeita e confessou ter-se sentido provocado pelo técnico no encontro contra o Tottenham.



À margem do evento promovido pela Liga, «Thinking Football Summit», Paulo Futre saiu em defesa do compatriota.



«Nunca vi um treinador dizer ao Cristiano Ronaldo para entrar a dois minutos do fim. Isto é criar um conflito, é uma falta de respeito. Mais do que falta de respeito, é uma humilhação. Ele tem cinco Bolas de Ouro, nunca poderá entrar a dois minutos do final. Os jogadores normais podem entrar a dois minutos. Ele tem cinco Bolas de Ouro. Quem faz isto a um jogador que tem cinco Bolas de Ouro, está a humilhá-lo. Um jogador como o Ronaldo não pode ser humilhado. Isto leva a vários problemas», disse, aos jornalistas.



O antigo internacional português prosseguiu o raciocínio e continuou a apresentar argumentos a favor do capitão da seleção portuguesa.



«O Cristiano disse que o futebol dá sempre uma oportunidade de vingança. Ele tem agora uma grande oportunidade de se vingar de muita gente que lhe fez mal desde que o filho faleceu. Não houve escrúpulos. Em Portugal há três jogadores, não digo quatro porque o Eusébio já está lá em cima, com Bolas de Ouro e de Prata. Eu, o Figo e o Ronaldo. Um jogador que seja Bola de Prata ou Bola de Ouro pode ir para o banco, mas o treinador tem de lhe dizer que entra 15 ou 20 minutos. Se não diz nada e lhe diz a dois minutos do fim para entrar... Eu não entrava! Mas eu também era muito mais rebelde que o Cristiano Ronaldo. A partir desse momento é que vieram os problemas. Foi tão ridículo o que o treinador lhe fez quando estavam a perder com o City já disse que não o meteu por respeito. Vai falar com o Zé António porque comigo não. É uma falta de respeito total, uma humilhação», concluiu.



Recorde-se que Paulo Futre recebeu da parte da Liga o prémio carreira para melhor jogador.