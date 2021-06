Ritchie De Laet, antigo jogador belga do Manchester United, recordou histórias de balneário com Cristiano Ronaldo, a propósito do embate deste domingo, relativo aos oitavos de final do Euro2020, em que dão bem conta do espírito competitivo do capitão de Portugal.

O defesa belga chegou a Old Trafford com apenas 20 anos, em 2008, pouco antes de Cristiano Ronaldo partir para o Real Madrid, mas ainda teve tempo de conviver com o craque português no Manchester United, há doze anos, e há uma história que De Laet, atualmente a jogar no Antuérpia, não esquece.

«Uma vez ganhei-lhe um jogo de ping pong e o Cristiano foi logo comprar uma mesa para treinar», destaca o defesa numa entrevista ao diário belga HLN.