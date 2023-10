O selecionador nacional Roberto Martínez voltou a destacar a importância de Cristiano Ronaldo na equipa das Quinas. O técnico espanhol assumiu que a experiência de jogadores como o avançado do Al Nassr, Rui Patrício e Pepe é importante para «mostrar o caminho e o nível no balneário».

«Como selecionador, valorizo um jogador pela experiência e pelo talento, mas há mais duas importantes. Uma é o momento de forma e a segunda é o compromisso, o comportamento do jogador, aquilo que pode dar à seleção. E o Cristiano foi um impacto importante pela “fome” e a humildade que apresentou para com o novo projeto», disse Martínez em entrevista à RTP.

«Agora, o Cristiano está feliz, é um projeto pessoal com muita responsabilidade. Muitos jogadores de alto nível gostam de fazer parte da Arábia Saudita. E depois há os números... este ano, o Cristiano marcou mais golos do que qualquer outro jogador no futebol mundial. Gosto do seu compromisso e do trabalho. É um jogador que tem “fome” de utilizar cada dia para ser melhor, mesmo aos 38 anos, quando já ganhou tudo. É um caminho perfeito para o talento jovem que temos», vincou.

Martínez realçou que Portugal trabalha para não depender de um jogador para «marcar golos», mas garantiu que Ronaldo tem futuro na seleção.

«Há que lidar com naturalidade. O Cristiano está num momento muito bom, mas a competitividade para ser o ponta de lança da seleção é muito grande, tanto para ele como para todos. Precisamos que os jogadores tenham o estágio de novembro. O de março é mais para preparar a lista final», finalizou.