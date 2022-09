A família de Cristiano Ronaldo esteve em Braga a assistir ao Portugal-Espanha, e após a derrota da equipa das quinas, que ditou o afastamento da 'final four' da Liga das Nações, uma das irmãs do capitão deixou um desabafo nas redes sociais.

Katia Aveiro pegou num texto retirado das redes sociais, que defendia Cristiano Ronaldo das críticas, e acrescentou a sua própria mensagem.

«Ele tem a família e os que o amam a seu lado. Esses estarão sempre a seu lado, aconteça o que acontecer, mas não me surpreendem nada os tempos atuais. O português cospe no prato em que come. Sempre foi assim, e por isso quando alguém aparece das cinzas e faz mudar mentalidades incomoda. Sempre contigo, meu rei», escreveu a irmã do capitão da Seleção.