O penálti de Cristiano Ronaldo defendido pelo irlandês Kelleher na noite de sábado, em Alvalade, foi o décimo negado ao capitão ao serviço da Seleção A. Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – e excluindo o desempate por penáltis, o avançado de 40 anos regista acerto de 68,8 por cento, ou seja, 22 penáltis convertidos em 32 possíveis.

De notar que o sucedido em Alvalade foi inédito, o primeiro penálti desperdiçado num remate ao centro da baliza. Os cinco anteriores resultaram em festejo. Curiosamente, em março, também em Alvalade, Ronaldo viu Kasper Schmeichel travar outro penálti.

Antes, proeza semelhante foi conseguida por Thomas Sorensen (Dinamarca, 2006, num particular em Brondby), Volkan Demirel (Turquia, 2012, num particular na Luz), Vladislav Stoyanov (Bulgária, 2016, num particular em Leiria), Robert Almer (Áustria, Euro 2016), Andris Vanins (Letónia, 2016, na qualificação para o Mundial 2018, no Algarve), Alireza Beiranvand (Irão, Mundial 2018), Gavin Bazunu (Irlanda do Norte, 2021, na qualificação para o Mundial 2022, no Algarve) e Jan Oblak (Eslovénia, Euro 2024).

Por fim, importa sublinhar que a maioria dos penáltis convertidos por Cristiano Ronaldo na Seleção A foram apontados à direita.

Portugal segue na liderança do Grupo F da qualificação para o Mundial 2026, com nove pontos, cinco de vantagem sobre a Hungria, seleção a receber em Alvalade na terça-feira (19h45). Em caso de triunfo – e se a Arménia não triunfar sobre a Irlanda – Portugal sela o apuramento direto.