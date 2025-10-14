Cristiano Ronaldo tornou-se esta terça-feira o melhor marcador de sempre das fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, bisar frente à Hungria, chegando ao 40.º golo, num jogo que terminou em empate no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O capitão da Seleção Nacional ultrapassou Carlos Ruiz, avançado da Guatemala, que já terminou a carreira. Aos 40 anos, Ronaldo soma agora 225 internacionalizações e 142 golos por Portugal.

Com 36 golos, Messi segue no terceiro posto desta lista e, aos 38 anos, é praticamente certo que não voltará a disputar nova qualificação para um Campeonato do Mundo com a Argentina, enquanto o polaco Robert Lewandowski, com 33 golos e 37 anos, também muito dificilmente poderá ameaçar Ronaldo.

Cenário bem diferente já acontece com Chris Wood, avançado do Nottingham Forest, que leva 29 golos com a Nova Zelândia e, aos 33 anos, ainda poderá ter novo apuramento pela frente na zona da Oceânia, em que os neozelandeses são completamente dominadores.

Ronaldo é também o melhor marcador de sempre nas fases de qualificação para Europeus (41 golos) e em fases finais dessa competição (14), mas a caminhada para ‘apanhar’ Miroslav Klose em Mundiais já parece quase impossível. O antigo avançado germânico, atualmente treinador do Nuremberga da segunda divisão alemã, é o recordista da história dos Campeonatos do Mundo, com 16 golos, enquanto Ronaldo leva oito em cinco presenças nas fases finais de Mundiais.

- Lista dos 10 melhores marcadores em fases de qualificação para campeonatos do mundo (números oficiais da FIFA):

Cristiano Ronaldo (Portugal), 40 golos em 51 jogos.

Carlos Ruiz (Guatemala), 39 golos em 47 jogos.

Lionel Messi (Argentina), 36 golos em 72 jogos.

Ali Daei (Irão), 35 golos em 41 jogos.

Robert Lewandowski (Polónia), 33 golos em 42 jogos.

Chris Wood (Nova Zelândia), 29 golos em 31 jogos.

Sardar Azmoun (Irão), 29 golos em 41 jogos.

Edin Dzeko (Bósnia-Herzegovina), 29 em 42 jogos.

Luis Suarez (Uruguai), 29 golos em 64 jogos.

Karim Bagheri (Irão), 28 golos em 29 jogos.