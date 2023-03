A antevisão de Roberto Martínez ao jogo que vai marcar a sua estreia como selecionador de Portugal deixou quase tudo em aberto.

O espanhol mantém o segredo sobre o sistema de jogo, mas também sobre a possibilidade de alinhar com dois homens na frente.

«Jogar com três centrais ou não, vai depender sempre do adversário. Para mim era importante começar com um grupo de jogadores experientes e capazes de se adaptar a várias formas de jogar», começou por dizer.

Importante também para o espanhol é contar com a experiência de Cristiano Ronaldo, ele que se pode tornar, diante do Liechtenstein, no jogador com mais internacionalizações de sempre no Mundo, ainda que não seja certa a sua titularidade.

«Todos podem jogar. Estamos a iniciar um novo ciclo e queremos os melhores. Cristiano Ronaldo torna-nos melhores e precisamos da experiência dele», disse, admitindo que a sua ideia de jogo pode permitir conciliar o capitão da seleção com Gonçalo Ramos, que tem estado em grande forma no Benfica.

«O Gonçalo e o Cristiano podem jogar juntos. Eles têm ambos essa posição, mas dependendo do adversário e do que a equipa precisa, podem jogar juntos. Temos de ser flexíveis na nossa forma de jogar, isso é o que quero», reforçou.

Roberto Martínez lembrou ainda não ter tempo para testes, uma vez que a estreia é logo «a doer», na partida que inicia a qualificação para o Europeu de 2024.

«É um jogo muito importante, de três pontos muito importantes. Vamos defrontar um adversário muito motivado por jogar contra nós, temos de procurar os espaços. Temos de ter as ideias muito claras. Nestes jogos é muito difícil romper uma linha defensiva que esperamos que vá ser muito fechada», defende.