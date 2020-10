Cristiano Ronaldo continua a ser referência maior de Portugal aos 35 anos e, além de ainda não ter ganho um Mundial pelo seu país, tem uma marca individual que ainda espreita: tornar-se o melhor marcador da história do futebol a nível de seleções.

O jogador da Juventus chegou aos 101 golos na Suécia e ficou a oito dos 109 do iraniano Ali Daei, que lidera a lista. Este domingo, em França, onde saiu lesionado há mais de quatro anos na final do Europeu, Ronaldo tem mais uma oportunidade para diminuir a diferença e o selecionador nacional, Fernando Santos, reconhece essa importância para o jogador.

«Para o Ronaldo é sempre importante bater recordes e estar ao melhor nível, alimenta-se disso. Já dissemos e repetimos: quando eu o conheci com 17 anos é que me impressionou essa vontade de querer bater recordes. Mantém essa chama e é fundamental para ele. Como eu disse há uns tempos, tenho a certeza que, no dia em que ele deixar de ter essa adrenalina de fazer mais e superar-se, sairá pelo próprio pé. Como continua a querer mais e a superar-se, está bem e aconselha-se», respondeu, em conferência de imprensa de antevisão, este sábado, ao jogo da Liga das Nações, em Paris (domingo, 19h45).

Questionado sobre como Ronaldo se sente, tendo como perspetiva o facto de, nessa final de 2016, ter saído lesionado, Santos respondeu, após uma gargalhada inicial. «Quatro anos depois, acho que (pausa)… eu não sei, têm visto os últimos jogos, sabem como ele se sente, continua ao seu melhor nível», considerou.