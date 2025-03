O internacional português Cristiano Ronaldo, autor de um dos golos da vitória ante a Dinamarca por 5-2, que valeu a Portugal o apuramento para as meias-finais da Liga das Nações, reagiu ao êxito ao final de noite de domingo, com uma mensagem nas redes sociais.

«Que noite, Portugal», pode ler-se, na mensagem partilhada nas contas oficiais do avançado de 40 anos.

Ronaldo, que viu Kasper Schmeichel defender um penálti aos cinco minutos, ainda com 0-0 no marcador, fez o 2-1 para Portugal aos 72 minutos de jogo. Acabou substituído já perto do final do tempo regulamentar (90+1m), quando a Seleção vencia por 3-2, antes do prolongamento.

Ronaldo leva 136 golos em 219 internacionalizações A por Portugal.