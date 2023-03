Cristiano Ronaldo é titular na partida contra o Liechtenstein e vai tornar-se no jogador mais internacional de sempre.



O avançado de 38 anos vai chegar ao jogo 197 pela seleção principal de Portugal. Com a partida desta noite, o jogador do Al Nassr distancia-se de Bader Al-Mutawa, do Kuwait (196 encontros), seleção orientada por Rui Bento, e de Soh Chin Ann, da Malásia (195).



Além de Cristiano Ronaldo, Patrício, Danilo, Rúben Dias, Inácio, Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro, Bernardo e Félix são os restantes titulares para o primeiro jogo de Roberto Martínez como selecionador português.



SIGA O JOGO EM DIRETO