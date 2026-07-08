Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para reagir à eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026.

«Portugal Sempre», limitou-se a escrever o capitão da equipa das Quinas, a acompanhar uma publicação com uma fotografia onde aparece sozinho e outra do grupo.

Além disso, Ronaldo partilhou o vídeo de despedida da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para Roberto Martínez.