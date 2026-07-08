Selecao
Há 37 min
«Portugal sempre»: a reação de Ronaldo após a eliminação do Mundial
Capitão também partilhou vídeo de despedida de Martínez
AC
Capitão também partilhou vídeo de despedida de Martínez
AC
Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, para reagir à eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026.
«Portugal Sempre», limitou-se a escrever o capitão da equipa das Quinas, a acompanhar uma publicação com uma fotografia onde aparece sozinho e outra do grupo.
Além disso, Ronaldo partilhou o vídeo de despedida da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para Roberto Martínez.
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