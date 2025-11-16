Ronaldo deixa mensagem para o Portugal-Arménia: «Todos juntos hoje e sempre»
Capitão da Seleção recorreu às redes sociais, até porque vai estar de fora do encontro decisivo
Capitão da Seleção recorreu às redes sociais, até porque vai estar de fora do encontro decisivo
A poucas horas da sexta e derradeira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem para o jogo com a Arménia.
«Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira», escreveu nas redes sociais. De recordar que o avançado foi expulso na Irlanda, pelo que vai falhar o encontro deste domingo. Como noticiado em tempo útil pelo Maisfutebol, a FPF avançou com uma exposição junto da FIFA para evitar a suspensão de Cristiano Ronaldo no arranque do Mundial.
Apenas uma humilhação inédita atiraria Portugal para o play-off. Todavia, e depois da derrota na Irlanda, a Seleção quer deixar outra imagem no Estádio do Dragão. Portugal lidera o Grupo F, com dois pontos de vantagem sobre a Hungria e mais três sobre a Irlanda. Por sua vez, a Arménia – que nunca venceu Portugal – está no quarto e último lugar, com três pontos.
O duelo no Dragão está agendado para as 14 horas deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.