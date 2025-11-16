A poucas horas da sexta e derradeira jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem para o jogo com a Arménia.

«Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira», escreveu nas redes sociais. De recordar que o avançado foi expulso na Irlanda, pelo que vai falhar o encontro deste domingo. Como noticiado em tempo útil pelo Maisfutebol, a FPF avançou com uma exposição junto da FIFA para evitar a suspensão de Cristiano Ronaldo no arranque do Mundial.

Apenas uma humilhação inédita atiraria Portugal para o play-off. Todavia, e depois da derrota na Irlanda, a Seleção quer deixar outra imagem no Estádio do Dragão. Portugal lidera o Grupo F, com dois pontos de vantagem sobre a Hungria e mais três sobre a Irlanda. Por sua vez, a Arménia – que nunca venceu Portugal – está no quarto e último lugar, com três pontos.

O duelo no Dragão está agendado para as 14 horas deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.