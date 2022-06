Cristiano Ronaldo ficou de fora das opções iniciais de Fernando Santos no duelo frente a Espanha, mas nem por isso deixou passar em claro a estreia de Portugal na Liga das Nações, uma competição que já consta no palmarés da seleção.

«A Liga das Nações é uma competição que ficará para sempre ligada à Selecção Nacional, a primeira a conquistar este troféu. O nosso arranque nesta edição, com um importante empate em Espanha, renova a nossa ambição. A mesma de sempre, a mesma que nos move e nos une em todos os momentos: ganhar por Portugal», escreveu o capitão português no Instagram.

No rescaldo da partida, Fernando Santos explicou que o avançado do Manchester United ficou no banco, pois esta seria «a melhor solução» na «abordagem ao jogo» em território espanhol.

Note-se que Cristiano Ronaldo não era suplente num jogo oficial da seleção desde 7 de outubro de 2017, frente a Andorra (2-0), de qualificação para o Mundial2018.