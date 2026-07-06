Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, na zona mista, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

«Podia dar para qualquer um, na minha opinião. Espanha teve essa ponta de sorte de marcar nos minutos finais. É futebol. No geral, foi um jogo bem disputado.»

Último Mundial

«Triste por ter saído assim do Mundial, mas como disse ontem na conferência de imprensa, dei tudo. Dei o meu melhor e saio de consciência tranquilo. Isto é futebol. Na vida de futebolista, às vezes ganha-se e às vezes perde-se. Foi o meu último Mundial, sim. Quanto ao resto, terei tempo para pensar, estar com a minha família e não decidir as coisas de cabeça quente.»

Antes do Cristiano, Portugal não tinha nenhum título

Como se vai levantar amanhã

«Como me levantei hoje. Com a consciência tranquila. Dei o meu melhor, ganhei três títulos por Portugal. Antes do Cristiano, Portugal não tinha ganhado nenhum título. O maior título que ganhei na Seleção foi em 2016, que para mim tem a mesma dimensão de um Mundial. Saio de consciência tranquila. Dei o meu melhor. Amanhã será um novo dia e a vida segue.»

Continuidade na Seleção

«Não decido as coisas de cabeça quente. Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Balanço? Podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipas que chegará à final ou perto. Foi um jogo bem disputado, podia dar para qualquer um e tivemos azar de sofrer nos últimos minutos. Demos o nosso melhor e, quando assim é, não há nada a apontar.»

Se sente vontade de continuar

«Isso não é importante agora.»

Mensagem para Martínez, que está de saída

«O que quero dizer ao mister é que foi uma pessoa com quem adorei trabalhar. É um grande ser humano e um grande treinador. É de louvar aquilo que fez, ganhou um título por Portugal. As pessoas podem não dar valor, mas eu dou muito valor. Portugal não tinha ganho nada e, nos últimos anos, ganhou três anos. Agradecer-lhe e que seja muito feliz.»

No que pensou após o apito final

«É sempre triste sair de uma grande competição. A equipa estava a crescer, fizemos um bom jogo, podia dar para qualquer um. É o futebol. Temos de nos levantar, continuar o nosso caminho. É frustrante sair assim, mas saio de consciência tranquila.»

O que diria ao miúdo de 2006?

«Diria para dar sempre o máximo pelo país, jogar o máximo possível porque quando terminares sairás mais tranquilo. Todos os jogadores têm um sentimento especial ao jogar pela Seleção. 23 anos a representar a Seleção… com muito prazer. É sempre inesquecível jogar pelo teu país. No final do jogo foi emoção, mas também um alívio. Consciência tranquila de que quem dá o seu melhor nada poderá ser apontado.»

Jorge Jesus poderá ser o próximo selecionador

«Não sou eu que tomo essas decisões. O presidente vai tomar essas decisões. Não é o momento certo para falar de quem vem.»