Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes da partida da Seleção Nacional para os Estados Unidos. Antes da viagem, a comitiva lusa visita o primeiro-ministro Luís Montenegro. O avançado do Al Nassr afirmou que está bem fisicamente e comentou as hipóteses de Portugal no Mundial.

Ronaldo sente-se bem fisicamente

«Sabemos que o Mundial é sempre uma competição especial, como são os Europeus também. E é com muita esperança que vamos para esta competição. Fisicamente? Fisicamente bem. Não têm visto os jogos? Eu acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma.»

Geração que vai dar alegrias

«Só saberemos no final. É uma geração muito boa. Mas, como eu digo, há fatores que não conseguimos controlar. Os jogos, ganhar ou não ganhar, que é o ponto mais importante. Mas eu acredito que é uma geração que vai dar muitas alegrias aos portugueses.»

Preparação foi «boa» e ganharam «bem»

«Foi uma preparação bastante boa. Cansativa, porque trabalhámos forte. O normal não era nestes dois jogos estarmos ao mais alto nível. Prevaleceram as nossas duas vitórias muito importantes, jogámos bem e ganhámos bem. Mas o mais importante é quando a bola, no dia 17, começar a rolar no primeiro jogo. Aí é que vai ser. Quando as coisas começarem a apertar, quando já estiver muito cansaço, tanto psicológico como físico e a temperatura também... aí vamos ver os verdadeiros campeões.»

Hipóteses de vencer o Mundial

«Veremos. Eu acredito que sim. Mas vai depender de muitos fatores. Eu acredito, e sou muito positivo, que as coisas vão correr bem e vamos fazer uma boa prestação. Mas, como digo, o mais importante é começar bem com o primeiro jogo, o segundo, o terceiro e passar em primeiro no grupo. E, a partir daí, ver jogo a jogo, mas não já com expectativas de que vamos ganhar.»