Cristiano Ronaldo nasceu a 5 de fevereiro de 1985. Geovany Quenda a 30 de abril de 2007. São mais de 22 anos de diferença entre os jogadores convocados para os próximos dois jogos da seleção e, questionado esta segunda-feira, em conferência de imprensa, sobre se os mais novos na seleção o viam como um «pai», Ronaldo contou um episódio vivido com o jovem estreante do Sporting, nas últimas horas.

«Muitos deles têm vergonha de falar comigo (risos). Ainda há bocado estava a subir para o quarto, vi o miudinho novo, de 17 anos, o Quenda. E fui ter com ele. Ele estava lá no fundo do corredor e eu: “Então, jogador? Estás recuperado do jogo [ndr: Sporting-FC Porto]?”. E ele ficou ali um bocado envergonhado. Mas para quem me conhece bem, sabe que eu na seleção sou sempre, não digo um pai, mas um irmão mais velho. Um pai pode ser para alguns», disse Ronaldo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, a contar para a Liga das Nações.

«Tentar ajudar na integração deles é fundamental, porque eu também já passei pelo mesmo que eles e sempre fui bem recebido aqui na seleção. Como todos sabem, a seleção é uma família e quando alguém vem, é sempre uma mais-valia para prepará-los para o futuro, mas com o pensamento sempre no presente, que é o mais importante. Pensar agora na Liga das Nações, que é uma competição boa, divertida e que Portugal quer ganhar», concluiu Ronaldo.

O Portugal-Croácia está agendado para as 19h45 de quinta-feira, no Estádio do SL Benfica.