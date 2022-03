O futebolista português Cristiano Ronaldo vincou esta segunda-feira que é ele próprio que vai decidir até quando vai jogar, em resposta à possibilidade de o Mundial 2022 ser o seu último da carreira, caso Portugal vença a Macedónia do Norte, na final do play-off de acesso à competição no Qatar.

«Já começo a ver que muitos fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu. Se me apetecer jogar mais, jogo. Quem manda sou eu, ponto final», referiu Ronaldo, na conferência de imprensa de antevisão.

Cristiano Ronaldo já participou nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 e 2018. Se Portugal se apurar para o Qatar, Ronaldo pode participar no seu quinto Mundial da carreira. Se isso acontecer, pode igualar Antonio Carbajal, Gianluigi Buffon ou Lothar Matthaus com uma mão cheia de presenças em Campeonatos do Mundo.

Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.