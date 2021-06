Cristiano Ronaldo apontou esta quarta-feira, diante de Israel, o 104.º golo ao serviço da Seleção Nacional.

Apesar do registo impressionante, o avançado da Juventus apenas havia marcado dois golos nos nove jogos anteriores pela equipa das quinas. O momento de menor fulgor de Ronaldo já havia sido abordado na conferência de imprensa de lançamento do jogo com Israel e após o jogo Fernando Santos foi questionado se o capitão da Seleção está agora mais tranquilo por ter voltado a faturar.

«O Ronaldo está sempre tranquilo. Não acredito que alguém com a qualidade dele… se o melhor do Mundo estiver intranquilo é um bocadinho complicado», respondeu Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo é o segundo melhor marcador da história ao serviço de uma seleção e está apenas atrás do iraniano Ali Daei.