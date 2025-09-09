Na antevisão do Hungria-Portugal, Dominik Szoboszlai não escondeu a emoção por defrontar a seleção portuguesa e, em particular, Cristiano Ronaldo.

«Já defrontei grandes jogadores, mas nunca o Cristiano, que tem sido a minha referência desde criança. Finalmente, chegou o momento de enfrentá-lo e espero que acabe bem», partilhou com os jornalistas.

O médio do Liverpool elogiou a qualidade da equipa portuguesa, que considera uma das melhores da Europa, a par de Espanha.

«Obviamente, Portugal tem uma grande equipa, com jogadores muito bons e um grande treinador. Juntamente com Espanha, é a melhor seleção da Europa. Mas nós estaremos atentos e desfrutaremos da experiência de jogar em casa contra tais jogadores, algo que não acontece com muita frequência para alguns dos nossos atletas», afirmou.

O encontro entre Hungria e Portugal está agendado para as 19h45 desta terça-feira, na Puskás Aréna, em Budapeste.