Antes do início da segunda parte do França-Portugal, Ronaldo e Mbappé cumprimentaram-se e tiveram uma conversa bastante animada.



O internacional gaulês não escondeu o sorriso com o que o português lhe disse. De resto, mais que uma vez que Mbappé confessou que idolatra o avançado da Juventus.



Este vídeo da conversa animada entre os dois está a correr mundo nas redes sociais.



Ora veja: