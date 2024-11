Cristiano Ronaldo gravou a gala «Quinas de Ouro», da Federação portuguesa de Futebol (FPF) e partilhou as imagens nas redes sociais.



O capitão da Selação mostrou alguns dos momentos da cerimónia como o cumprimento ao presidente do Benfica e ex-colega na equipa das «Quinas», Rui Costa, assim como o momento em que aborda os colegas acerca da câmara escondida nos óculos.



Veja as «Quinas de Ouro» através dos olhos de Cristiano Ronaldo: