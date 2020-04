O dia mundial da arte celebra-se nesta quarta-feira. A imaginação, a criatividade, o improviso e a diversidade sempre estiveram presentes no nosso futebol. Porque a arte tem muitas formas de expressão. Aqui estão 11, com as cores da seleção nacional. Venha daí ver estes momentos artísticos e históricos.

Eusébio vs Brasil, Fase de Grupos Mundial 1966

Carlos Manuel vs Alemanha, Qualificação Mundial 1986

Rui Costa vs Irlanda, Qualificação Euro 1996

Maniche vs Holanda, Meia-final Euro 2004

Quaresma vs Bélgica, Qualificação Euro 2008

Futre vs Estonia, Qualificação Mundial 1994

Pedro Barbosa vs Holanda, Particular 1995

João Pinto vs Inglaterra, Fase de Grupos Euro 2000

Figo vs Dinamarca, Preparação para Euro 2000

Postiga vs Inglaterra, Quartos de final Euro 2004

Ronaldo vs Espanha, Fase de Grupos, Mundial 2018