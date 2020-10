A reação de Cristiano Ronaldo ao intervalo do Portugal-Espanha, disputado na quarta-feira, no Estádio de Alvalade, está a dar que falar nas redes sociais. O árbitro italiano Paolo Valeri apitou para o intervalo antes do cronómetro chegar aos 45 minutos e o internacional português, atento, foi pedir explicações ao juiz.

O jogador da Juventus apontou de imediato para o cronómetro e chamou a atenção do juiz. «Nem um ou dois minutos?», perguntou. Uma atitude destacada por vários cibernautas, quase todos a salientar a competitividade do internacional português, mesmo sendo um jogo de carácter particular.

Já no final do jogo, Cristiano Ronaldo, apesar do nulo, também acorreu às redes sociais para destacar o «excelente trabalho de equipa». «Continuar a trabalhar com a mesma atitude e ambição para conseguirmos o nosso objetivo principal! Obrigado pelo apoio, juntos somos mais fortes», escreveu o craque.