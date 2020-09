Bernardo Silva admite que Portugal vai ter um jogo complicado neste sábado, quando a seleção nacional defrontar a Croácia no Dragão, para a Liga das Nações. O internacional português lembra até o estatuto dos croatas no futebol mundial.

«Vamos defrontar a Croácia que é uma seleção mutio forte, que conhecemos bem, vice-campeões do mundo», disse aos meios da federação, uma vez que a presença de jornalistas não está autorizada.

«Não é preciso grandes palavras para perceber as dificuldades deste jogo. Mas Portugal quer sempre ganhar e é isso que vamos tentar fazer», acrescentou o esquerdino do Manchester City.

«Estamos a preparar, estamos a ver vídeos e analisar a Croácia», prosseguiu Bernardo Silva.

«Sabemos que quando jogamos contra uma equipa que tem tantos jogadores bons tecnicamente não é fácil porque eles também gostam de ter a bola e atacar em ataque organizado», analisou o internacional português

Para Bernardo Silva, a seleção tem «de jogar como sempre, ao ataque para marcar golos, mas também defender bem», pois os croatas têm qualidade.

«Se lhes dermos espaços, eles podem criar problemas. Ganhámos a Liga das Nações e temos essa responsabilidade, depois de vencer o Europeu e agora a Liga das Nações as expectativas são altas. Mas é difícil, as outras equipas são muito fortes. Portugal entra sempre com muita ambição e é isso que vamos tentar fazer», concluiu.