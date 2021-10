O futebolista Danilo Pereira é dos poucos que tem, nesta altura, a possibilidade de dizer que partilha balneário com Lionel Messi e com Cristiano Ronaldo. Joga com o argentino no Paris Saint-Germain e com o português na seleção nacional.

Para o médio de 30 anos, essa possibilidade é encarada com um «privilégio», como constatou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Qatar, de preparação.

«É um privilégio desde já, estamos a falar de dois jogadores de exceção. Ganharam inúmeras Bolas de Ouro e é um privilégio para mim estar a partilha bons momentos com esses dois jogadores. Como é óbvio, todos os jogadores querem estar nesse patamar e fico feliz por mim, por dividir o balneário e o campo com esses dois jogadores», apontou o médio do PSG.

Portugal recebe o Qatar no Estádio do Algarve, em Loulé, às 20h15 de sábado.