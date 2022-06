Danilo Pereira foi titular ao lado de Pepe no eixo defensivo no jogo de Portugal diante de Espanha na quinta-feira e Fernando Santos foi questionado se o jogador do PSG é a única alternativa válida para assumir a titularidade a lado do central do FC Porto face à ausência de Rúben Dias.

O selecionador nacional lembrou as outras duas opções que tem à disposição e ainda outras três.

«O Fonte tem sido alternativa. Desta vez não, porque não está aqui, mas nos últimos jogos foi uma alternativa clara e não o podemos esquecê-lo de maneira nenhuma. Ele até teve algumas dificuldades com o prolongamento da época e teve uma intervenção, não grave, mas que tinha a ver com uma limitação física que tinha», justificou.

«Confio em absoluto no Danilo como central. Penso que o Danilo joga muito bem a central e acho que as exibições não podem ficar de lado e têm-se refletido em campo de forma muito clara nos últimos três jogos. Mas isso não retira que outros jogadores possam jogar nesta posição. Quer eles, quer os dois que estão nos sub-21 e que irão participar no jogo [com a Bielorrússia]. É muito importante que possam competir em conjunto: o Djaló e o Gonçalo Inácio», concluiu.