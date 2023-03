O selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, explicou esta quarta-feira que o guarda-redes Diogo Costa, dispensado dos trabalhos da seleção, tem um problema «num ombro» e a decisão foi não «arriscar» em manter o jogador do FC Porto no grupo para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, no arranque da qualificação para o Euro 2024.

«Era um período tão curto, que precisávamos de um pouco de apoio na baliza. Por isso, decidimos trabalhar com os nossos sub-21 e chamar o Celton Biai, para apoiar na dinâmica de treino», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liechtenstein, em Alvalade (quinta-feira, 19h45).

«Diogo Costa tem uma impossibilidade, um problema muscular no ombro e não vamos arriscar. Decidimos que o Celton forme parte dos três guarda-redes que, amanhã, vão estar na convocatória. [A ideia] era dar mais intensidade e tirar o máximo do treino, é importante ter a opção dos guarda-redes», explicou.

De acordo com a nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, Diogo Costa tem uma mialgia muscular e «foi dado como inpato pela Unidade de Saúde e Performance» da FPF para os jogos de qualificação para o Euro 2024 frente a Liechtenstein e Luxemburgo.