Diogo Costa foi dispensado da Seleção esta segunda-feira. Para substituído o guardião do FC Porto, Ricardo Velho regressou às convocatórias de Portugal.

Com a ausência do capitão dos dragões, surge a questão: quem deverá assumir a baliza da Seleção Nacional? Diogo Costa, recorde.se, tem sido o dono e senhor da baliza das «quinas».

Há três nomes que podem substituir o portista. José Sá, do Wolverhampton, que é nome habitual nas convocatórias da Seleção há vários anos. Rui Silva, do Sporting, tem pertencido também às convocatórias desde que Rui Patrício deixou de frequentar a seleção. Já Ricardo Velho espreita ainda uma estreia.

Portugal tem pela frente dois testes de preparação. Mede forças com o México no dia 29 e enfrenta os Estados Unidos no dia 1 de abril.

Neste balanço, quem acha que deverá ser o nome a assumir a baliza de Portugal?

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