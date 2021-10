Diogo Dalot fez nesta quarta-feira a antevisão ao jogo particular com o Qatar, inserido na qualificação para o Mundial2022.

«As expectativas são as mesmas de sempre. Queremos vencer os dois jogos, com o foco no Qatar, que é o primeiro jogo. Vai ser difícil e será uma boa preparação para o que aí vem», começou por dizer.

«A preparação é sempre feita da mesma maneira, focado no que temos de fazer a cada jogo. Vamos ter dois jogos difíceis, que temos de encarar de igual forma», acrescentou.

Já sobre o Luxemburgo, que será o adversário seguinte, esse jogo já a contar para a qualificação, Dalot defende que não há jogos fáceis.

«É unanime que aqui não há jogos fácies, é a qualificação para o Campeonato do Mundo», resumiu.

