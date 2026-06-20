Diogo Dalot falou este sábado em conferência de imprensa, abordou a forma como o Cristiano Ronaldo está a lidar com críticas, reconheceu que a «crítica» faz «sempre parte» e revelou que, se por um lado há «milhões de pessoas que querem que Portugal ganhe», há «algumas que provavelmente não querem que Portugal ganhe».

Como está Ronaldo a lidar com as críticas e uma possível polarização do grupo:

«Eu acho que é sabido de toda a gente da capacidade que o Cristiano tem em lidar com a crítica, já são mais de 20 anos a jogar pela seleção. Agora, a confiança que ele passa e a que nós passamos para ele sempre foi a mesma e sempre será. Enquanto ele representar a seleção acho que ele terá essa capacidade e estará sempre pronto para ajudar.»

Se as críticas são injustas e porquê

«Eu não sou comentador, por muito que algumas informações cheguem a nós, acho que já tiveram uma conferência bem elucidativa ontem [ndr: Rúben Dias] para perceber que o grupo está completamente blindado. Não tem de ser mais um assunto e estarmos sempre a carregar no mesmo assunto, até porque as críticas não vão acabar, independentemente de ganharmos o próximo jogo ou não, de jogarmos bem ou não, as críticas vão surgir.»

Muita gente não quer que Portugal ganhe

«A mensagem que gostamos de passar e queremos passar sempre é que obviamente temos milhões de pessoas que querem que Portugal ganhe, temos algumas pessoas e muitas pessoas que provavelmente não querem que Portugal ganhe. Agora, se quiserem remar connosco, nós vamos remar. O barco não vai parar, estamos todos no mesmo barco e é isso que queremos passar como grupo para fora. A crítica vai ser sempre parte do processo, não podemos fugir, nem queremos fugir. Agora, se são críticas construtivas, há coisas que conseguimos melhorar… vamos acatar sem dúvida, porque nós, que estamos no campo, queremos ser os primeiros a fazer a diferença. A mensagem é clara: como grupo, estamos fortes, coesos, sabemos o que fazer no próximo jogo para ganhar. Obviamente, queremos Portugal connosco, mas também sabemos há muita gente que não quer. Focamo-nos nas pessoas que querem continuar connosco, trabalhar connosco, apoiar-nos e é essa a nossa energia para este Mundial.»

Quem não quer que Portugal ganhe?

«Obviamente não vou estar aqui dizer que é este ou aquele, ou a nomear todas as pessoas que não querem que Portugal ganhe. O que digo é que há milhões de pessoas que querem que Portugal vença, e depois há outras que não querem. Mas isso faz parte e já sabíamos que ia ser assim.»