Martínez: «Com o espírito e a força do Jota acredito que podemos ganhar o Mundial»
Selecionador nacional esteve no lançamento da biografia oficial do antigo internacional português
Selecionador nacional esteve no lançamento da biografia oficial do antigo internacional português
Roberto Martínez está convencido que «a força e o espírito» de Diogo Jota vai permitir a Portugal conquistar o Mundial 2026. Uma crença revelada no decorrer do lançamento da biografia oficial do antigo internacional português, escrita pelo jornalista José Manuel Delgado e que conta com o contributo de mais de 90 testemunhos de familiares, amigos e companheiros de profissão.
«Gostava de partilhar uma nota muito importante. No futebol falamos em talento e em momentos-chave, mas eu gosto de dizer que equipas ganhadoras são feitas por jogadores como o Diogo Jota. Na Liga das Nações, no nosso último título, lembro do momento em que o Jota entra no campo frente à Dinamarca e posso dizer hoje que sem o Diogo Jota não tínhamos ganho a Liga das Nações. O sorriso no balneário, o acreditar muito, quando falamos da pessoa que joga o futebol, é muito importante o exemplo de Diogo jota», começa por destacar o selecionador de Portugal.
Uma biografia para os que acompanharam a carreira de Diogo Jota, mas também para as gerações futuras. «Acho que o livro é um legado para nós agora, mas para as gerações do futuro servirá para relembrar o comportamento, o compromisso que um jogador precisa ter numa equipa ganhadora. Agora a seleção tem a força e o espírito do Diogo», destacou ainda o selecionador que quis partilhar mais um momento relacionado com o antigo avançado do Liverpool.
«Só partilhar o momento em que o Rúben Neves, que é o número 21 no campo, o nosso Diogo Jota, marca o seu primeiro golo depois de sessenta jogos, no último minuto, ao estilo do Diogo. É aqui que, com o espírito e a força do Diogo Jota, que eu, como selecionador, acredito que podemos ganhar o Mundial. Por causa da garra, por causa do exemplo daquilo que uma equipa ganhadora precisa. Vai dar a força para ganharmos o Mundial», acrescentou.
Uma biografia que nasce de um desafio lançado por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a José Manuel Delgado, jornalista do jornal A Bola, «ainda sob o peso recente da tragédia».
«Foram muitas horas de conversas, seguidas por lágrimas, por vezes acompanhada por breves sorrisos quando se iam evocando episódios e lembranças, sem que jamais se perdesse a sobriedade com que esta história exigia ser contada», destacou o autor, com múltiplos a agradecimentos aos contributos de familiares e «amigos de sempre».
Pedro Proença assina o prefácio da biografia que, segundo o próprio, trata-se de «um livro sobre dois heróis», acrescentando que Diogo Jota e o irmão André Silva e o André «serão eternos».
«Há dias em que não queríamos ter acordado e o dia em que o Diogo e o André desapareceram, foi um daqueles dias em que nós queríamos que não tivesse acontecido. Uma palavra de sempre eterno bem-haja a toda a família. O Diogo era uma peça diferente e o míster Martínez diz que seremos muitos mais e o Jota», destacou.
O lançamento da biografia, que já está à venda, contou ainda com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, antigo presidente da República, que se referiu a Diogo Jota como uma pessoa muito especial».
«Queria recordar o último jogo do Jota [final da Liga das Nações, na Alemanha, frente a Espanha] de uma forma sensível. Quando fui ao balneário havia uma euforia única e o mais eufórico era o Jota. Estavam todos felicíssimos e o Jota estava especialmente feliz. (…) Era muito novinho, mas era muito inspirador», revela o antigo Presidente da República.
A biografia, intitulada «Diogo Jota – Nunca mais é muito tempo», publicada pela FPF e editada pela Cultura Editora, já está à venda.