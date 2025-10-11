Os quase 50 mil adeptos no Estádio José Alvalade levantaram-se ao minuto 21 do jogo de Portugal ante a República da Irlanda, na noite deste sábado, para homenagear o ex-futebolista Diogo Jota, que faleceu a 3 de julho.

A homenagem, preparada pela Federação Portuguesa de Futebol, contou com uma fotografia do internacional português, acompanhada pela frase «Para sempre, Diogo Jota», nos ecrãs gigantes de Alvalade, com o número 21, o que tinha na camisola, ao serviço da Seleção Nacional.

Ao mesmo tempo, os milhares de adeptos no estádio ovacionaram o antigo internacional por Portugal.

Diogo Jota fez 49 jogos e 14 golos pela seleção principal, pela qual venceu duas vezes a Liga das Nações.