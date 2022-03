Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, esteve nas bancadas do Estádio do Dragão e vibrou com o apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar, como fez questão de mostrar nas redes sociais, após o apito final.

«Parabéns a Portugal pela vitória e pela passagem ao Mundial. Obrigado ao meu menino pela camisola que está bem suada e ainda com o cheiro do meu guerreiro», escreveu no Instagram, na descrição de uma fotografia com o equipamento de CR7.

A mãe do capitão da seleção nacional partilhou ainda momentos de convívio com adeptos portugueses.