Dolores deixa mensagem a Ronaldo: «Sinto um orgulho por ainda fazeres história»
Mãe do capitão da Seleção pediu que o futebol continue a «unir toda a gente»
Mãe do capitão da Seleção pediu que o futebol continue a «unir toda a gente»
Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem ao capitão da Seleção antes do jogo frente à Colômbia, a contar para a última jornada do Grupo K.
«Sinto um orgulho, meu filho, por ainda fazeres história. Quero agradecer a todos os adeptos que estão sempre do teu lado. Tens dado muito para o mundo inteiro. Um beijinho, filho. A mãe está sempre aqui para ti.»
«Agradeço a todos pelo respeito ao meu filho. Que o futebol continue a unir toda a gente. Força, Portugal», referiu numa mensagem divulgada pela FIFA.
Ronaldo, recorde-se, tornou-se no português com mais golos no Mundial, superando os nove de Eusébio. É, também, o único jogador a marcar em seis Mundiais.
Portugal joga na madrugada deste domingo (00h30) frente à Colômbia pelo primeiro lugar do Grupo K.