Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, deixou uma mensagem ao capitão da Seleção antes do jogo frente à Colômbia, a contar para a última jornada do Grupo K.

«Sinto um orgulho, meu filho, por ainda fazeres história. Quero agradecer a todos os adeptos que estão sempre do teu lado. Tens dado muito para o mundo inteiro. Um beijinho, filho. A mãe está sempre aqui para ti.»

«Agradeço a todos pelo respeito ao meu filho. Que o futebol continue a unir toda a gente. Força, Portugal», referiu numa mensagem divulgada pela FIFA.

Ronaldo, recorde-se, tornou-se no português com mais golos no Mundial, superando os nove de Eusébio. É, também, o único jogador a marcar em seis Mundiais.

Portugal joga na madrugada deste domingo (00h30) frente à Colômbia pelo primeiro lugar do Grupo K.