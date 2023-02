É um dos rostos firmes da seleção feminina e admite que o apuramento para o Mundial 2023 era «um sonho de várias gerações». Dolores Silva, capitã da seleção nacional, 147 vezes internacional (17 golos) falou aos jornalistas ao final da manhã desta sexta-feira, à chegada a Portugal, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num «momento bonito e histórico» e sublinhou o objetivo de preparar a inédita participação da seleção num Campeonato do Mundo da «melhor maneira possível».

As declarações da internacional portuguesa de 31 anos:

[Apuramento]: «Era um sonho de várias gerações. Da nossa, das futuras que aí vêm, é o abrir portas, é muito para o futebol feminino neste momento em Portugal. Para nós, é algo que nos deixa extremamente orgulhosas e felizes e muito emocionadas, a desfrutar ao máximo, a querer continuar com a nossa gente agora aqui em Portugal. É um momento bonito, é um momento histórico.»

[Objetivo para o Mundial]: «Um dos objetivos é agora, nestes cinco, seis meses até lá, preparamo-nos da melhor maneira possível. Sabemos que vão estar as melhores equipas do mundo, nós vamos lá estar. É um torneio extremamente exigente, com seleções muito fortes, nomeadamente no nosso grupo [ndr: Estados Unidos, Países Baixos, Vietname], por isso a exigência vai ser máxima, vamos trabalhar ao máximo para fazer o melhor, que é isso que procuramos sempre.»

[Selecionador nacional Francisco Neto ficou na Nova Zelândia a preparar o Mundial]: «Ficou triste porque não pôde viajar connosco e desfrutar deste momento connosco, este momento é tanto dele como de todas nós. Ele está lá, com o nosso team manager, a preparar tudo o que vem para a nossa fase no Mundial, portanto o que nos disse foi para desfrutar ao máximo e é isso que vamos fazer, por eles, por todas nós, por Portugal. Estamos muito felizes.»

[Reencontro com familiares]: «Tenho pena de não ter cá o meu pai, está emigrado em Inglaterra, tenho a minha mãe, a minha sobrinha, é um momento muito importante, para mim e para todas nós, estar aqui com eles e poder vivenciar tudo isto com eles, é único e resta-nos desfrutar ao máximo deste momento, que é espetacular.»