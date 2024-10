O portal especializado em equipamentos, Footy Headlines, revelou agora aquele que será o futuro equipamento de aquecimento da seleção de Portugal quando, na próxima temporada, trocar a Nike pela Puma.

O referido site especializado já tinha revelado as novas camisolas do equipamento principal da Seleção Nacional e agora avança também como serão as camisolas de aquecimento que a marca a alemã está a preparar para a equipa liderada por Roberto Martínez usar a partir de 2025.