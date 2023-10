Portugal garantiu esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, a qualificação para a fase final do Euro2024, por sinal, a mais rápida da história, com sete vitórias consecutivas, 27 golos marcados e apenas dois consentidos, também esta noite.

Uma qualificação inédita, só com vitórias, com esta última, diante da Eslováquia a valer, desde já, o bilhete para o Euro2024, ainda com três jogos por disputar.

Além da visita à Bósnia, já na próxima terça-feira, Portugal tem ainda mais dois jogos por realizar em novembro, com uma visita ao Liechtenstein, antes de fechar esta fase com uma receção à Islândia.

Até esta sexta-feira, as qualificações mais fáceis tinham sido para o Mundial2006 e para o Euro2016, ambas alcançadas na penúltima jornada.

Com o apuramento garantido, Portugal poderá agora procurar fechar a qualificação com cem por cento de vitórias. Seria um feito inédito para a seleção, mas não para o selecionador que, ainda ao serviço da Bélgica, garantiu a qualificação para a fase final do Euro2020 (realizado em 2021) com dez vitórias e sem golos sofridos.

O percurso de Portugal até ao Euro2024

Portugal-Liechtenstein, 4-0

Luxemburgo-Portugal, 0-6

Portugal-Bósnia Herzegovina, 3-0

Islândia-Portugal, 0-1

Eslováquia-Portugal, 0-1

Portugal-Luxemburgo, 9-0

Portugal-Eslováquia, 2-0

Bósnia Herzegovina-Portugal, segunda-feira (19h45)

Liechtenstein-Portugal, 16 de novembro (19h45)

Portugal-Islândia, 19 novembro (19h45)