Fernando Santos fez um apelo para os adeptos irem ao Estádio do algarve apoiar a seleção frente ao Qatar, uma vez que para o jogo seguinte, com o Luxemburgo, já está prevista uma boa assistência.

«Com o Luxemburgo acho que vai estar cheio. Em muito tempo, é a primeira oportunidade de termos o estádio cheio. Já tivemos público, mas condicionado. Também é a primeira vez que vou ter os jogadores ao meu lado, o que é bastante diferente do que estarem na bancada», começou por referir.

O jogo com o Luxemburgo está integrado na fase de qualificação, mas o jogo deste sábado será apenas um jogo de preparação frente ao anfitrião do próximo Mundial. «Sei que há muita gente a querer estar no jogo com o Luxemburgo. Faço um apelo aos nossos adeptos que também possam estar no Qatar. É importante para os jogadores sentirem esse apoio. Esta coisa de mandar os códigos e não haver bilhetes físicos afasta um pouco as pessoas, mas era importante que pudessem vir apoiar», acrescentou.