O árbitro turco Cuneyt Çakir foi nomeado para dirigir o jogo de estreia de Portugal no Euro 2020, diante da Hungria, em Budapeste, referente ao grupo F.

A nomeação do juiz de 44 anos pode ser vista como um bom prenúncio, ou tivesse sido Çakir a dirigir a estreia lusa no Europeu de 2016, diante da Islândia, competição que Portugal venceria.

Dos 18 nomeados para o Euro, Cuneyt Çakir é aquele que mais jogos contabiliza em campeonatos da Europa (seis), três em cada uma das duas edições anteriores, sendo que em ambas dirigiu partidas da seleção portuguesa.

No Campeonato da Europa de 2012, organizado por Ucrânia e Polónia, dirigiu o Portugal-Espanha (0-0), das meias-finais, que terminou com um triunfo de ‘La Roja’ no desempate por grandes penalidades (4-2), na Donbass Arena, em solo ucraniano.

O VAR da partida frente à Hungria será o italiano Massimiliano Irrati.