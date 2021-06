61 mil mil adeptos. É este o número de espectadores esperado na Aréna Puskás para a estreia de Portugal no Euro 2020, já na próxima terça-feira.

Para Danilo a casa cheia motiva o adversário, mas também dá alento à Seleção Nacional.

«Passámos uma época sem público. Voltar a ter público no estádio é algo que já não estamos habituados. Isso vai tornar o jogo mais emocionante. A Hungria vai estar mais motivada por esse facto, mas é um dos problemas que temos de lidar. Vai ser um jogo excitante por ter público. Todos nós precisamos dessa motivação, até porque o futebol é dos adeptos», respondeu o médio da Seleção à pergunta do Maisfutebol.

Sobre o adversário e um dos anfitriões deste Europeu, o médio do PSG mostrou ter a lição estudada sobre a seleção que defrontou no Euro 2016 e também em setembro de 2017, em Budapeste, na qualificação para o Mundial 2018.

«A Hungria é uma seleção muito aguerrida. Já tivemos essa experiência no Europeu. Sabemos que eles nunca dão um lance por perdido. Nunca desistem. Estamos à espera desse estilo de jogo e a preparármo-nos para que não haja surpresas», afirmou Danilo na conferência de imprensa desta manhã no complexo desportivo do Vasas, centro de treinos da Seleção Nacional.