Danilo Pereira abordou a sua polivalência e o facto de poder ser adaptado a defesa-central, considerando que a Fernando Santos convocou apenas três jogadores de raiz para duas posições.

«Esta época ajudou-me nesse sentido. Consigo fazer a posição de central de forma mais eficaz. É mais uma posição em que posso ajudar na seleção e no clube. Por isso, estou bem cimentado nesse processo», afirmou o médio, que esta época fez 52 jogos: 42 pelo PSG e 10 pela seleção.

A dimensão física pode ter uma influência preponderante neste Europeu? Para Danilo, «o número de jogos é uma coisa positiva»: «Dá-nos mais calibre neste tipo de competições. Em termos físicos, acredito que não vai alterar muita coisa. Temos é de ter mais cuidados e mais foco no trabalho diário.»

O jogador ex-FC Porto falou na primeira conferência de imprensa em solo húngaro, que teve lugar esta manhã no complexo do Vasas SC, centro de treinos da Seleção Nacional na primeira fase do Euro 2020.