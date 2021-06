Desde domingo que se sabia que um empate diante de França chegaria a Portugal para garantir a passagem aos oitavos de final do Euro 2020.

Mas os resultados desta segunda-feira fizeram um outro cenário ganhar força: a Seleção Nacional pode perder e, mesmo assim, marcar presença na próxima fase da prova.

Ucrânia (C) e Finlândia (B) terminaram os respetivos grupos no terceiro lugar ambas com três pontos e saldos negativos de golos (4-5 e 1-3, respetivamente) o que abre uma nova janela a Portugal.

Mas, para que a equipa das quinas (atualmente com 5-4) se apure com três pontos, precisa que dois fatores se alinhem: não perder por uma diferença superior a dois golos e a Hungria não vencer a Alemanha, situação que empurraria Portugal (se perdesse com França) para o último lugar do Grupo F.

Em todo o caso, o melhor é a Seleção fazer os possíveis para evitar contas suplementares. Em suma: uma derrota pode garantir os 'oitavos', um empate garante-os seguramente e uma vitória pode até levar Portugal até ao primeiro lugar do Grupo F.

Critério de desempate:

1. pontos conquistados;

2. Diferença de golos

3. Golos marcados

4. Números de vitórias

5. Disciplina

6. Ranking