Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2018 e, agora, Euro 2020. William Carvalho é um dos 26 jogadores que Fernando Santos chamou para marcar presença no Euro.

Apesar de ser presença habitual na equipa das quinas há vários anos, o médio do Betis não integrou as opções na convocatória anterior para a Seleção e nos últimos meses foi pouco utilizado na equipa espanhola, razões que levaram a que muitos duvidassem da presença dele entre os eleitos do selecionador para a competição.

«Na última convocatória não poderia ser convocado, porque não tinha tempo para criar ritmo. É talvez uma exceção àquilo que normalmente é um método de avaliação. Não tem tido a regularidade normal, mas pelo conhecemos do jogador e pelo que tem dado a Seleção, não é por uma questão de lesão, mas sim por opção que não tem jogado. Cada treinador pensa o jogo à sua maneira. Eu acho que o William nos pode trazer algumas coisas importantes e que temos tempo suficiente para que ele tenha ritmo e possa crescer. Numa convocatória de 26 pareceu-me que devia continuar a apostar no William», afirmou o selecionador.

Fernando Santos disse que a chamada do médio de 29 anos não teve a ver com falta de soluções para a posição, mas aprofundou por que razão optou por ele. «Entendo que o William tem coisas que só ele tem. Mas é a minha perspetiva e respeito quem tenha outras. Acho que não temos em Portugal, e isto só a mim me vincula, outro jogador com as características do William. O William é 6 8 e 10… é um jogador com muita polivalência. Entendi que o devia convocar, concluiu.