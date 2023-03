Roberto Martínez revelou, antes do primeiro encontro oficial como selecionador português, que Bernardo Silva era um dos capitães. O médio do Manchester City não confessou sentir-se um dos líderes, mas lembrou a experiência que já tem na equipa nacional de Portugal.



«Sinto que já estou cá há muito tempo. Tenho bastante experiência e sinto que cada vez mais consigo ajudar os mais jovens quando chegam à seleção. É o ciclo normal, os mais velhos saem e chegam jogadores mais novos. Há bem pouco tempo eu tinha 20 anos, acabava de chegar à seleção e agora tenho cerca de 80 internacionalizações. Temos muitos jogadores da nova geração que estão prontos. Este é sempre um trabalho em conjunto de liderar a seleção. Fico orgulhoso que o selecionador me tenha escolhido como um deles. Levo-o com muita dedicação», referiu, na conferêcia de antevisão ao jogo contra o Luxemburgo.



Bernardo foi confrontado com a mudança de sistema implementada pelo espanhol. Portugal atuou frente ao Liechtenstein com três defesas, uma opção que foi desvalorizada pelo esquerdino.



«Jogámos só um jogo. Não sabemos se vamos jogar sempre assim. Estou muito habituado a mudanças de sistema no meu clube. Mudamos em todos jogos e adaptamo-nos ao que o jogo pede. É indiferente. Todos os sistemas podem ser defensivos ou ofensivos. Vamos tentar ser uma seleção dominante e que controla os jogos. Foi o que fizemos no primeiro jogo e é o que vamos tentar fazer amanhã. Sinto-me muito confortável e acho que os jogadores estão muito contentes com a nova forma de jogar. Pode mudar no futuro, depende do que o mister quiser, mas estamos muito confortáveis», destacou.



O Luxemburgo-Portugal joga-se às 19h45, deste domingo, e é referente à segunda jornada do grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024.