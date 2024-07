A um dia do grande jogo com a França, a contar para os quartos de final do Euro 2024, Bernardo Silva destacou os bons registos dos Bleus nas últimas grandes competições.

«Não vai ser um jogo fácil: são os quartos de final de um Europa. Todas as equipas estão cá por mérito, são todas seleções muito fortes, as oito melhores da Europa. E nós vamos jogar contra uma equipa que foi campeã do Mundo há seis anos e finalista de outro Mundial há um ano e meio. É uma seleção habituada a estas andanças, habituada a competir em fases finais e com muita experiência. Mas vamos com muita ambição de nos qualificarmos para as meias-finais, porque também temos uma grande equipa», disse o médio português em declarações à UEFA.

Habituado a conquistar títulos no Manchester City, onde já venceu inclusive uma Liga dos Campeões, Bernardo Silva reconheceu que um Europeu por Portugal teria um sabor ainda mais especial. «Ganhei a Premier League seis vezes, a Champions e a Liga das Nações por Portugal, Mas vencer o Europeu seria seria definitivamente o troféu mais importante da minha carreira e teria um lugar especial no coração», reconheceu.

Bernardo Silva, recorde-se, não fez parte da Seleção Nacional no Euro 2016, do qual ficou de fora devido a lesão. «Foi uma grande tristeza. Quando vou para o último treino da época, rasgo o músculo isquiotibial, fique fora um mês e falhei um Europeu. Foi muito triste, porque ia ser a minha primeira competição pela Seleção. Mas não guardo nenhum mágoa, porque acho que essa certa tristeza que criei por não ter estado presente, deu-me motivação para tentar buscar a outro lado e foi daí que veio uma grande época no Mónaco», recordou o jogador que no final dessa temporada, que culminou com a vitória na Liga francesa, acabou transferido para o Manchester City de Pep Guardiola.