Bruno Fernandes, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a goleada frente ao Luxemburgo (6-0), numa partida da segunda jornada do grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024:



«O Luxemburgo é uma equipa muito difícil com jogadores individualmente muito capazes. Criaram bastante perigo no início da segunda parte, mas a seleção foi assertiva nos dois jogos, soube ler os momentos do jogo e tirar resultados positivos com muitos golos e sem sofrer.



Como tem sido joga neste sistema? É diferente. Tem dinâmicas diferentes, mas a capacidade individual de cada um faz a diferença. As substituições fizeram a diferença no último jogo e hoje também. Somos uma solução muito completa e o mister sabe disso. Sabe que pode trocar três, quatro ou cinco jogadores que a capacidade continua a mesma.



Lufada de ar fresco? É um treinador novo. Não há lufada de ar fresco. É um período de transição. Acho que o ambiente da seleção sempre foi bom. Nunca houve nada que não fosse fresco. Há que assimilar as ideias do novo treinador.



