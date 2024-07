Milhares de adeptos portugueses estão concentrados esta sexta-feira nas ruas de Hamburgo, fazendo a festa antes do jogo de Portugal contra a França, dos quartos de final do Euro 2024.

No Portugiesenviertel, como é chamado em alemão o bairro português em Hamburgo, assiste-se a um verdadeiro arraial: há comida, bebida, muita animação e um palco instalado, com muita música e centenas de adeptos vestidos a rigor, com camisolas, bandeiras e outros adereços da Seleção Nacional.

Os adeptos, que chegam da Alemanha, mas também de outros países e de várias cidades portuguesas para apoiar a Seleção, vão permanecer no bairro até bem perto das 17h30 locais (16h30 em Portugal), tendo depois prevista uma caminhada em cortejo de cerca de quilómetro e meio até à estação de comboios, seguindo daí para o estádio.

Irmão de Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro, em Hamburgo, antes do Portugal-França (Vítor Maia/Maisfutebol)

Entre a multidão no Portugiesenviertel estão, por exemplo, os irmãos de Cristiano Ronaldo – Hugo, Katia e Elma – bem como um dos seus melhores amigos, Miguel Paixão, além de familiares de outros jogadores, como de Diogo Dalot. José Peseiro, que até março foi selecionador da Nigéria, também está em Hamburgo, tal como já esteve em jogos anteriores da Seleção no Euro 2024.

O Portugal-França disputa-se no Volksparkstadion, tem transmissão na TVI e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.