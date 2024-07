Cristiano Ronaldo foi o jogador de campo com mais minutos por Portugal no Euro 2024. No seu sexto e último Europeu, aos 39 anos, o capitão da seleção nacional foi titular em todos os cinco jogos de Portugal, eliminado nesta sexta-feira pela França nos quartos de final, ficando apenas atrás do totalista Diogo Costa entre os mais utilizados.

O guarda-redes jogou os 510 minutos da campanha portuguesa, que incluiu dois prolongamentos, enquanto Ronaldo chegou aos 486 minutos, no Europeu em que bateu uma série de recordes de longevidade, mas pela primeira vez não marcou qualquer golo.

Além de Diogo Costa e Ronaldo, só houve mais um jogador utilizado em todas as cinco partidas. Foi Nélson Semedo, sempre a sair do banco, somando no total menos de 100 minutos.

Roberto Martínez utilizou todos os jogadores de campo convocados, para o que contribuiu em boa parte a rotação na equipa na última jornada da fase de grupos, frente à Geórgia, onde Portugal chegou já apurado. Assim, os guarda-redes Rui Patrício e José Sá foram os únicos que não jogaram na Alemanha.

Quanto aos marcadores, em cinco golos apontados Portugal beneficiou de dois na própria baliza. Francisco Conceição, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são os jogadores portugueses que marcaram neste Europeu.

Os números de utilização de Portugal no Euro 2024

Diogo Costa, 5 jogos, 510 minutos

Cristiano Ronaldo, 5 jogos, 486 minutos

Rúben Dias, 4 jogos, 420 minutos

Nuno Mendes, 4 jogos, 420 minutos

Bernardo Silva, 4 jogos, 420 minutos

Pepe, 4 jogos, 410 minutos

Bruno Fernandes, 4 jogos, 374 minutos

Vitinha, 4 jogos, 361 minutos

João Cancelo, 4 jogos, 348 minutos

João Palhinha, 4 jogos, 299 minutos

Rafael Leão, 4 jogos, 289 minutos

Francisco Conceição, 4 jogos, 181 minutos

Diogo Dalot, 2 jogos, 153 minutos

Rúben Neves, 4 jogos, 124 minutos

Pedro Neto, 3 jogos, 121 minutos

Gonçalo Inácio, 1 jogo, 117 minutos

João Félix, 2 jogos, 105 minutos

Diogo Jota, 3 jogos, 97 minutos

Nelson Semedo, 5 jogos, 96 minutos

Danilo Pereira, 1 jogo, 90 minutos

João Neves, 2 jogos, 77 minutos

António Silva, 2 jogos, 73 minutos

Gonçalo Ramos, 1 jogo, 24 minutos

Matheus Nunes, 2 jogos, 16 minutos