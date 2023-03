Diogo Dalot, António Silva e Nuno Mendes são as novidades na seleção nacional que vai defrontar o Luxemburgo, às 19h45, deste domingo.



As alterações foram anunciadas, de resto, pelo próprio Roberto Martínez. O lateral-direito do Manchester United ocupa o lugar de João Cancelo enquanto o lateral-esquerdo do PSG rende Raphael Guerreiro (nem faz parte da ficha de jogo). Por sua vez, António Silva substitui Gonçalo Inácio, outro dos jogadores que vai assistir ao encontro na bancada.



Siga ao minuto o Luxemburgo-Portugal



O jogo tem início às 19h45 e é referente à segunda jornada do grupo J da fase de apuramento do Euro 2024.

O ONZE DE PORTUGAL:



Portugal: Rui Patrício, Danilo, Rúben Dias e António Silva; Dalot, Palhinha, Bruno Fernandes e Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ronaldo e Félix.



Suplentes Portugal: Celton Biai, José Sá, Cancelo, Diogo Leite, Otávio, Vitinha, Rúben Neves, João Mário, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Matheus Nunes e Jota.